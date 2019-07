3. Juli 2019, 21:37 Uhr Wissenstipp Zwischen Diktatur und Aufbruch

Auslandskorrespondentin des "Spiegel" referiert über ihre Zeit in Saudi-Arabien

Zwölf Wochen hat Susanne Koelbl (Bild) in Riad verbracht - ohne Beschränkungen und staatliche Aufsicht. In dieser Zeit hat die Auslandsreporterin des "Spiegel" Saudi-Arabien als ein Land erlebt, das derzeit fundamentale Veränderungen durchmacht. Gleichwohl der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman für wirtschaftliche und gesellschaftliche Reformen sorgt, geht er weiterhin gnadenlos gegen Andersdenkende vor. Einen Eindruck von dieser Reise liefert Susanne Koelbl unter dem Titel "Zwölf Wochen in Riad - Saudi-Arabien zwischen Diktatur und Aufbruch" an diesem Donnerstag, 4. Juli, in der Evangelischen Stadtakademie, Herzog-Wilhelm-Straße 24. Der bebilderte Vortrag mit Publikumsgespräch beginnt um 19 Uhr.