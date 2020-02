Der Klimawandel und die Armut treiben Menschen in die Flucht - ein Vortrag von Ina Schildbach im Eine-Welt-Haus

Klimawandel und Armut gehören zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Darum geht es an diesem Mittwoch, 5. Februar, in dem vom Münchner Bildungswerk organisierten Vortrag der Politikwissenschaftlerin Ina Schildbach. Die Veranstaltung mit dem Titel "Klimawandel trifft auf Armut - Vom folgenreichen Zusammenspiel zweier Fluchtursachen" im Eine-Welt-Haus an der Schwanthalerstraße 80, Rückgebäude, beginnt um 19.30 Uhr.