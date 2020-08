In Zeiten, in denen Zusammenkünfte im öffentlichen Raum weniger werden, in denen die Privatheit der eigenen vier Wände an Bedeutung zunimmt, stellt sich die Frage nach einem persönlichen Wohnstil ganz neu. Denn das Zuhause ist nun nicht mehr nur Ort des Rückzugs, sondern fungiert gleichzeitig als Büro und als Raum für die Freizeitgestaltung. "Den eigenen Wohnstil entdecken" ist der Titel des VHS-Vortrags, den die Einrichtungs- und Wohnberaterin Doris Thomalla am Mittwoch, 2. September, im Gasteig an der Rosenheimer Straße 5 hält. Anmeldungen werden telefonisch unter 480 06 62 39 oder unter www.mvhs.de entgegen genommen. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr.