2019 war in Indien Wahljahr. Dabei wurde der seit 2014 amtierende Premierminister Narendra Modi für weitere fünf Jahre bestätigt. Wirtschafts- und außenpolitisch hat Modi Indiens Status gefestigt. Ob er das Land auch innenpolitisch befriedet und modernisiert, wird sich zeigen. "Indien im Jahr 2019: Rückblick auf eine bedeutsame Wahl und Versuch einer Prognose: Wohin geht Indien?" - so lautet der Titel eines Vortrags an diesem Donnerstag, 19. Dezember, im Hörsaal 003 der Ludwig-Maximilians-Universität an der Schellingstraße 3. Beginn der Veranstaltung in der Reihe "Forschung und Förderung" des Zentrums Seniorenstudium ist um 16.15 Uhr.