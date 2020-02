Im englischsprachigen Raum ist das recht schmale Werk der Lyrikerin Elizabeth Bishop (1911-1979) durchaus von Bedeutung. Nun hat der Dichter Steffen Popp all das ins Deutsche übersetzt und stellt es an diesem Dienstag, 18. Februar, gemeinsam mit Donna Stonecipher, die den Band lektoriert hat, im Lyrik-Kabinett an der Amalienstraße 83 a vor. Die Veranstaltung mit dem Titel "In einem Schweif unvernebelter Wörter" beginnt um 20 Uhr.

