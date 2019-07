2. Juli 2019, 22:04 Uhr Wissenstipp Willkür und Widerstand

Bei einer Führung durch den Justizpalast spürt man Münchner Geschichte nach

Im Münchner Justizpalast wurde den Mitgliedern der Weißen Rose einst der Prozess gemacht. Viele der Verwaltungsgebäude verweisen noch heute auf Münchens Rolle im Nationalsozialismus. "Willkür und Widerstand. München im Nationalsozialismus" ist der Titel der Führung des Münchner Bildungswerks an diesem Mittwoch, 3. Juli. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Eingang des Justizpalastes an der Prielmayerstraße 7.