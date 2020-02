In Australien und auf den pazifischen Inseln nördlich und östlich davon wachsen interessante Pflanzen. Mit am bekanntesten ist der Eukalyptusbaum, der in vielen verschiedenen Arten vorkommt und bekanntermaßen die einzige Futterquelle für die Koalas darstellt. Diese Pflanzen und andere mehr zeigt Claudia Müller am Donnerstag, 27. Februar, bei der Familienführung "Ozeanien und Australien - Was wächst bei Känguru, Koala und Co.". Treffpunkt: 11 Uhr an der Eingangshalle der Gewächshäuser vom Botanischen Garten in Nymphenburg.

