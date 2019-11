Vor unserer Haustür wohnen zahlreiche Tiere. Neben Maulwurf (Bild) und Regenwurm begegnet uns Fuchs, Dachs, Kaninchen und Amsel. In einer Kinder- und Familienführung unter dem Titel "Kenn' ich doch - Tiere vor unserer Haustür" mit Judith Jabs-Ingenhaag an diesem Freitag, 15. November, im Museum Mensch und Natur, Schloss Nymphenburg, wird erklärt, warum der Regenwurm keine Sonne mag und was Maulwurf und Igel verbindet. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr an der Eingangshalle.