12. Juni 2019, 21:47 Uhr Wissenstipp Vortrag zur Architektur

"Zugang für alle: Săo Paulos soziale Infrastruktur" ist der Titel der Ausstellung, die bis September im Architekturmuseum der TU München in der Pinakothek der Moderne, Barer Straße 29, läuft. Unter dem Titel "The Dissolution of Buildings" hält der Architekturprofessor, Angelo Bucci, dazu an diesem Donnerstag, 13. Juni, im Ernst von Siemens-Auditorium einen Vortrag in englischer Sprache. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.