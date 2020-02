Steigende Bodenpreise sowie ein hoher Investitions- und Verwertungsdruck - wer in deutschen Großstädten bauen will, kann sich das kaum leisten. Und doch gibt es einige Maßnahmen von sozialer Bodennutzung bis zu städtebaulichen Konzepten, um dieser Herausforderung Herr zu werden. "Wie in soziale Verantwortung investieren? Akteure des Bauens nehmen Stellung" ist der Titel des Symposiums an diesem Dienstag, 4. Februar, 19 Uhr, im Haus der Architektur, Waisenhausstraße 4. Näheres ist unter www.bda-bayern.de zu erfahren. Anmeldungen per E-Mail an info@evstadtakademie.de.