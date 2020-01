Die Ornithologische Gesellschaft lädt zum Vortragsabend "Kampfwachteln und Vielmännerei" in die Zoologische Staatssammlung

Laufhühnchen oder Kampfwachteln sind eine Familie hühnerähnlicher Vögel der Grasländer Asiens, Afrikas und Australiens, bei denen die Weibchen dominant sind. An diesem Freitag, 24. Januar, lädt die Ornithologische Gesellschaft zum Vortragsabend "Kampfwachteln und Vielmännerei" in die Zoologische Staatssammlung München, Münchhausenstraße 21, ein. Zur Biologie der Laufhühnchen referiert Gustl Anzenberger. Beginn des kostenlosen Vortrages ist von 19 Uhr an.