In Berlin erinnert ein Denkmal an die ermordeten Juden Europas. Gleichwohl nehmen antisemitisches Gedankengut, Beleidigungen und Ausschreitungen zu. Warum, das ist kaum zu erklären - trotz aller Analysen. Was aber kann man gegen den Judenhass tun, wenn Aufklärung nicht mehr verfängt? Mit der Erforschung der geschichtlichen Ursprünge des Antisemitismus und seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen beschäftigt sich Philipp Lenhard vom Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur an der LMU. An diesem Dienstag, 9. Februar, ist er bei einer Veranstaltung unter dem Titel "Ewiges Rätsel Antisemitismus? - Ursprünge und Kontinuität der Judenfeindschaft" in der Evangelischen Stadtakademie, Herzog-Wilhelm-Straße 24, zu Gast. Der Online-Vortrag via Zoom beginnt um 19 Uhr. Anmeldungen sind unter www.evstadtakademie.de möglich.