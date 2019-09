Wie reagiert man, wenn man feststellt, dass der eigene Vater, den man als liebenswürdigen Menschen kennt, im Nationalsozialismus Oberbürgermeister von Lódz war und das zweitgrößte Ghetto Polens verwaltete? Im Alter von 46 Jahren erfährt Jens-Jürgen Ventzki in einer Ausstellung im jüdischen Museum in Frankfurt anhand von handschriftlichen Aufzeichnungen, welche Schuld sein Vater auf sich geladen hatte. Der Sohn verarbeitet diesen Schock, indem er über die Vergangenheit recherchiert und sogar Kontakt zu den Überlebenden des Ghettos herstellt. "Seine Schatten, meine Bilder - Spurensuche im Leben meines Vaters" ist der Titel der Veranstaltung an diesem Dienstag, 24. September, in der Evangelischen Stadtakademie, Herzog-Wilhelm-Straße 24. Das Gespräch zwischen der Journalistin Alexandra Senfft und Ventzki beginnt um 19 Uhr.