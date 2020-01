Es ist schon eine besondere Beziehung, die Menschen und Hunde zueinander pflegen. Dabei nimmt der Vierbeiner vom Wachhund bis zum Schoßhund die unterschiedlichsten Rollen ein. Auskunft darüber, was den Menschen und jenes beliebte Haustier miteinander verbindet, geben derzeit mehr als 200 Werke der Bildenden Kunst in der Ausstellung "Treue Freunde - Hunde und Menschen" im Bayerischen Nationalmuseum an der Prinzregentenstraße 3. An diesem Donnerstag, 9. Januar, führt Andrea Teuscher durch die Schau. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr.