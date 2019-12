Die Zoologische Staatssammlung München birgt in ihren Magazinen einen kostbaren Schatz, bestehend aus über 25 Millionen Objekten aus dem gesamten Tierreich. Thassilo Franke, Präsident des Fördervereins, zeigt in seinem Vortrag "Coole Tiere hautnah" an diesem Mittwoch, 18. Dezember, 18.15 Uhr, im Hörsaal an der Münchhausenstraße 21, einige der skurrilsten Tiere der Sammlung überhaupt: Da sind Riesen, Zwerge und sogenannte Sonderanpassungen, die man eher in Fantasy- und Science-Fiction-Filmen erwarten würde. Der Eintritt zum Vortrag ist frei.