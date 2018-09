20. September 2018, 22:13 Uhr Wissenstipp "TextTour 2018" macht Station in München

Junge Lyriker präsentieren ihre Werke in verschiedenen Locations

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des "Bundeswettbewerbs Lyrix für junge Lyrik" macht die "TextTour 2018" an diesem Freitag, 21. September, in München Station. Dabei präsentieren die jungen Lyriker ihre Werke der Öffentlichkeit. Gelesen wird von 11 Uhr an in der Autorenbuchhandlung, Wilhelmstraße 24, von 12.15 Uhr an im Lost Weekend, Schellingstraße 3, bei Literatur Moths, Rumfordstraße 48, von 14 Uhr an und in der Buchhandlung Isarflimmern, Auenstraße 2, von 15.15 Uhr an. Der Eintritt ist jeweils frei.