Öffentliche Toiletten gab es in München erstmals im Jahr 1827 in der Nähe des alten Stadtgrabens. Bis heute sind solch öffentliche Einrichtungen Orte, die für den Alltag in der Stadt unentbehrlich sind. Der Münchner Toilettengeschichte widmet sich Diana Hipp von Stattreisen an diesem Sonntag, 22. September, bei ihrer Führung unter der Überschrift "Shit happens - Wohin wenn es pressiert?". Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Treffpunkt ist der Innenhof des Isartors am Isartorplatz.