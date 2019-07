4. Juli 2019, 21:45 Uhr Wissenstipp Stasi-Data

Musikalische Lesung in der Villa Stuck

Mit Michael von Hintzenstern arbeitet Gabriele Stötzer seit dessen ersten Stockhausen-Konzert im Jahr 1981 in der DDR zusammen. Sie selbst wurde bis November 1989 von der Stasi verfolgt. Gemeinsam mit Norico Kimura und Daniel Hoffmann verarbeitet das Weimarer Duo "Klang-Zeichen" diese Erfahrungen am Samstag, 6. Juli, in ihrer musikalischen Lesung "Stasi-Data" in der Villa Stuck, Prinzregentenstraße 60. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.