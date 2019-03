27. März 2019, 21:50 Uhr Wissenstipp Stadtspaziergang

"Unterwegs im Hackenviertel" ist der Titel einer Führung mit Jochen Seidl am Freitag, 29. März, 14 Uhr. Die Teilnehmer treffen sich am Sendlinger Tor

Historische Gebäude neben moderner Architektur, Konsumtempel neben Sakralbauten - das Hackenviertel in der Münchner Altstadt gehört zum historischen Stadtkern und wird gleichzeitig vom modernen Alltag der Menschen geprägt. Zu erleben ist das an diesem Freitag, 29. März, unter der Überschrift "Unterwegs im Hackenviertel" bei einer Führung mit Jochen Seidl. Die Veranstaltung des DGB-Bildungswerks beginnt um 14 Uhr. Treffpunkt ist unter dem Torbogen am Sendlinger-Tor-Platz.