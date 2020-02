"I'll be your mirror. Wie erzeugt Kunst Gefühle?" - darum geht es an diesem Donnerstag, 20. Februar, beim "ConneXions-Talk" anlässlich der Ausstellung "Feelings - Kunst und Emotion" in der Pinakothek der Moderne, Barer Straße 40. Dabei diskutieren Vertreter der Neurobiologie, der Medienkunst, der Philosophie und der Malerei. Die Veranstaltung im Ernst-von-Siemens-Auditorium beginnt um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

