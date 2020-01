Die Leistungsfähigkeit des Gehirns zu steigern, kann so einfach sein und durchaus erholsam. Denn mittlerweile kamen Forscher zu dem Ergebnis, dass ein gesunder Schlaf den Gehirnfunktionen zugute kommt. Denn erst in der Zeit des Ruhens festigen sich jene Gedächtnisspuren, auf die man langfristig zurückgreifen kann. Mehr dazu erfährt man an diesem Dienstag, 14. Januar, bei einem Vortrag der Schlafforscherin Barbara Knab. Die Veranstaltung im VHS-Zentrum Unterföhring, Am Bahnhof 13, beginnt um 19.30 Uhr.