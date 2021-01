Der ehemalige Landtagsabgeordnete Peter Paul Gantzer erklärt in einem Online-Vortrag, wie eine Patientenverfügung richtig verfasst wird

Wie man eine Patientenverfügung richtig verfasst, stellt viele Menschen, die diesen unangenehmen Gedanken gerne verdrängen, vor eine Herausforderung. Der ehemalige Landtagsabgeordnete der SPD, Peter Paul Gantzer, beantwortet an diesem Mittwoch, 27. Januar, in einem Online-Vortrag der Volkshochschule Haar alle Fragen rund um die Themen "Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht". Die Teilnahme kostet acht Euro, eine Anmeldung (Kursnummer 05020h) ist telefonisch unter ☎ 46 00 28 00 oder www.vhs-haar.de möglich. Der Link wird am Vortragstag gegen 12 Uhr zugesandt.