Sein Leben war stark geprägt von den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs - von Verwundungen und Kriegsgefangenschaft. Und auch später hat sich der 1925 geborene und 2007 verstorbene Wolfgang Bächler der Wirklichkeit nie verschlossen. Sie findet ihren Niederschlag in seiner Lyrik und Prosa. In Anlehnung an das Gedicht "Schräg im Nichts" hat die Regisseurin Vera Botterbusch dem Gründungsmitglied der "Gruppe 47" einen Film gewidmet, der an diesem Donnerstag, 6. Februar, 19 Uhr, in der Sendlinger Kulturschmiede, Daiserstraße 22, zu sehen ist. Anschließend gibt es ein Gespräch mit der Filmemacherin.