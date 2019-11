Über die Gedankenwelt Michel de Montaignes sprechen Stefan Winter und Hermann Schlüter an diesem Montag, 4.November, 18 Uhr, im Münchner Gasteig an der Rosenheimer Straße 5

"Eine gegen jedes vorgefasste Urteil gefeite Seele ist auf dem Weg zur inneren Ruhe ungemein weit voraus." Dieser Satz stammt von Michel de Montaigne (1533-1592), dessen philosophische Überlegungen sich dem realen Leben verpflichtet sahen und jeglichen Dogmen widersetzten. Über Montaignes Gedankenwelt sprechen Stefan Winter und Hermann Schlüter an diesem Montag, 4. November, im Münchner Gasteig an der Rosenheimer Straße 5. Die VHS-Podiumsveranstaltung mit dem Titel "Querdenker und Außenseiter in der Philosophie: Michel de Montaigne - Selbsterkenntnis und Weltweisheit" beginnt um 18 Uhr.