7. März 2019, 21:55 Uhr Wissenstipp Plädoyer für Gleichberechtigung

Dokumentarfilm "Female Pleasure" der Schweizer Filmemacherin Barbara Miller im Harry Klein

Dass Frauen ihre Sexualität selbst bestimmen, ist längst nicht selbstverständlich. Deborah Feldman, Leyla Hussein, Rokudenashiko, Doris Wagner und Vithika Yadav haben das schmerzhaft erleben müssen. Die Schweizer Filmemacherin Barbara Miller hat diesen Frauen in ihrem Dokumentarfilm "Female Pleasure" eine Stimme gegeben. Erzählt wird von körperlichen und seelischen Verletzungen, Ausgrenzung und den mühsamen Kämpfen, in einer von Männern dominierten Welt ein freies, menschenwürdiges Leben zu führen. Ein Plädoyer für Gleichberechtigung, ein respektvolles Miteinander und eine selbstbestimmte, weibliche Sexualität ist dieser Film, der an diesem Freitag, 8. März, 21 Uhr, in der Dokfest-Reihe im Harry Klein, Sonnenstraße 8, gezeigt wird.