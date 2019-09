Drei Tage lang sind im Botanischen Garten hunderte Schwammerl zu sehen - in echt und als Karikaturen

Drei Tage lang, von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. September, können Besucher des Botanischen Gartens in Nymphenburg, Menzinger Straße 65, viele hundert ausgestellte Pilze bestaunen und ihre Wissbegier durch Fragen an die Mitglieder des Vereins für Pilzkunde München stillen. Gezeigt werden die unterschiedlichsten, frisch gesammelten Pilze. Die Pilzausstellung in der Winterhalle des Botanischen Gartens ist täglich von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet. Das gilt auch für die Begleitausstellungen im Grünen Saal. Dort sind die erheiternden Pilz-Karikaturen und Pilz-Aquarelle von Evelyn Filep unter dem Motto "Pilze zum Schmunzeln" zu besichtigen.