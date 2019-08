13. August 2019, 22:03 Uhr Wissenstipp Perspektiven wechseln

"Migration bewegt die Stadt" ist der Titel einer Führung in deutscher Sprache durch die Dauerausstellung "Typisch München!" im Stadtmuseum am Donnerstag, 15. August

Das Typische einer Stadt beinhaltet auch immer die Veränderungen, die von der gesamten Stadtgesellschaft vollzogen werden. Das Münchner Stadtmuseum, Sankt-Jakobs-Platz 1, hat der Dauerausstellung "Typisch München!" deshalb im September 2018 15 neue Module hinzugefügt, die das Bild der Stadt um die Perspektive der Migrationsgeschichte erweitert. "Migration bewegt die Stadt. Perspektiven wechseln" ist der Titel der Führung in deutscher Sprache am Donnerstag, 15. August, 15 Uhr. Am Freitag, 16. August, 16.30 Uhr, startet dann eine Führung durch die Ausstellung "Typisch München!". Anschließend gibt es einen Rundgang durch die Innenstadt.