22. Mai 2019, 22:10 Uhr Wissenstipp Performance im Haus der Kunst

Ausstellung "Rolling Tones"

Ausgehend von ihrem Werk "A Woman's Soprts Car" hat die Künstlerin Raphaela Vogel mit Studenten der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg und dem A-Cappella-Ensemble Miao in einem gemeinsamen Workshop eine thematisch recht assoziative Performance dazu erarbeitet. Unter dem Titel "Rolling Tones" ist das Ergebnis an diesem Donnerstag, 23. Mai, von 19 Uhr an in Vogels derzeitiger Ausstellung im Haus der Kunst, Prinzregentenstraße 1, zu sehen.