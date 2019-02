8. Februar 2019, 21:44 Uhr Wissenstipp Neujahr in der Mongolei

Tänze, Vorträge, Workshops für Kinder, Märchen rund um das mongolische Neujahrsfest

Der Mond muss richtig stehen, erst dann feiert man in der Mongolei Neujahr. Die Neujahrsfeier, auf mongolisch "Tsagaan Sar", ist dort einer der wichtigsten Feiertage. Familien zünden Kerzen auf Altären an, welche die buddhistische Erleuchtung symbolisieren sollen. Gefeiert wird es in München im Museum Fünf Kontinente, Maximilianstraße 42, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Besucher erleben mongolische Tänze, Vorträge, Workshops für Kinder, Märchen und vieles mehr. Zum Abschluss spielt die Musikgruppe "Sedaa". Karten für die Veranstaltung sind an der Tageskasse erhältlich.