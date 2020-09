"Friday Late" in der Villa Stuck

Jeden ersten Freitag im Monat können Besucher nun auch wieder das Abendflair in den historischen Räumen der Villa Stuck an der Prinzregentenstraße 60 erleben. Unter dem Titel "Friday Late" gibt es jeweils zwischen 18 und 22 Uhr regelmäßig Live-Auftritte, Lesungen, Musik von Gast-DJs und Führungen. An diesem Freitag, 4. September, beginnen um 19 und 20 Uhr Abend-Touren durch die Wechselausstellungen.