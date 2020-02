Um "Mikroplastik in der Umwelt - Kleine Teilchen, große Wirkung" geht es am Mittwoch, 12. Februar, in der Bayerischen Staatsbibliothek an der Ludwigstraße 16 bei einem Vortrag von Christian Laforsch von der Universität Bayreuth. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Anmeldungen können unter t 286 38-21 15 oder per E-Mail an veranstaltungen@bsb-muenchen.de getätigt werden.

© SZ vom 11.02.2020 / stz Feedback