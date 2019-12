Um "Weniger Verkehr, mehr Mobilität - Ideen aus Politik und Wirtschaft" geht es an diesem Mittwoch, 11. Dezember, bei einer Diskussion in der Freiheizhalle am Rainer-Werner-Fassbinder-Platz 1. Gesprächsteilnehmer sind Katrin Habenschaden, Cem Özdemir und Carl Friedrich Eckhardt. Die von Daniela Becker moderierte Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr. Bereits von 19.30 Uhr an gibt es für die Besucher im Foyer die Möglichkeit zu einem Gespräch mit den geladenen Diskutanten.