Um das räumliche Gefüge der Stadt und dessen Beziehung zu den Mobilitätsmustern, die sich dort herausbilden, geht es diesen Montag, 30. September, bei einer Veranstaltung der Reihe "Klimaherbst: Die bewegte Stadt" im Bildungszentrum Einstein 28 an der Einsteinstraße 28. Dieser Wechselbeziehung geht der Referent Philipp Rode, Direktor des internationalen Forschungszentrums LSE Cities an der London School of Economics and Political Science, auch in seinen Forschungen nach. Von 19 Uhr an präsentiert er die Ergebnisse seiner vergleichenden Untersuchungen in Berlin, Atlanta, Los Angeles, London, Hong Kong und Mumbai. Der Eintritt ist frei.