Mit dem kulturellen Erbe der sogenannten Kulthäuser in Papua-Neuguinea befasst sich die Ethnologin Brigitta Hauser-Schäublin am Donnerstag, 12. September, in ihrem Vortrag im Museum Fünf Kontinente, Maximilianstraße 42. Die Veranstaltung mit dem Titel "Kulthäuser und Kosmos: Wechselspiel zwischen äußerer und innerer Welt" beginnt um 19 Uhr und beantwortet Fragen zur Bemalung der Giebelfassade (Bild), dem Nutzwert der Kulthäuser und der Wiederkehr ihrer Ästhetik in der Gegenwart.