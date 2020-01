Von wegen welke Ödnis im Januar: Eine Freilandführung im Botanischen Garten zeigt, dass es derzeit so einiges zu entdecken gibt

Im Gewächshaus Blütenpracht, im Garten welke Ödnis - so ist die Natur im Januar. Dass es draußen allerlei zu entdecken gibt, seien es behaarte Knospen, zarte Blütenblätter oder junge Früchte, zeigt Rudolf Müller, der ehemalige technische Leiter des Botanischen Gartens, an diesem Sonntag, 12. Januar. Beginn der Freilandführung mit dem Titel "Der Garten im Januar" ist um 10 Uhr bei jedem Wetter. Interessierte treffen sich am Gewächshauseingang des Botanischen Gartens, Menzinger Straße 65.