4. August 2019, 21:33 Uhr Wissenstipp Kirchenführung in St. Wolfgang

Das Münchner Bildungswerk bietet eine Führung durch das Bauwerk an

Die Kirche St. Wolfgang, an der Pippinger Straße 49 a, im Münchner Stadtteil Obermenzing gilt als die letzte vollständig erhaltene gotische Dorfkirche Münchens. An diesem Mittwoch, 7. August, bietet das Münchner Bildungswerk eine Führung durch das Bauwerk an. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Eingangsbereich.