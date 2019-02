6. Februar 2019, 21:50 Uhr Wissenstipp Keine Heimat in der Heimat

Vortrag: Jüdische Displaced Persons in der Nachkriegszeit

1945 befanden sich mehr als elf Millionen Überlebende aus Konzentrationslagern, Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und Flüchtlinge in Deutschland. Sie erhielten von den Alliierten den Status der Displaced Persons und wurden nach Möglichkeit in ihre Heimatländer repatriiert. Einige aber konnten oder wollten nicht in ihre Heimat zurückkehren. Das Jüdische Museum München recherchierte zusammen mit der Abteilung für Jüdische Geschichte und der Erzabtei St. Ottilien die Geschichten der jüdischen Displaced Persons im Benediktinerkloster. An diesem Donnerstag, 7. Februar, 19 Uhr, spricht Jutta Fleckenstein in der Tolstoi-Bibliothek, Thierschstraße 11, am Beispiel des Klosters St. Ottilien, über die Forschungsergebnisse.