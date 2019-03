1. März 2019, 22:02 Uhr Wissenstipp 200 Jahre Nationaltheater

Anette Spieldiener führt durch die Ausstellung im Theatermuseum

Um die Geschichte des Münchner Nationaltheaters geht es am Wochenende gleich mehrfach anlässlich der Ausstellung "200 Jahre Nationaltheater" im Deutschen Theatermuseum, Galeriestraße 4 a. Am Samstag, 2. März, 14 Uhr, sowie am Sonntag, 3. März, 12.30 Uhr, führt Anette Spieldiener von der Münchner Schatzsuche durch die Schau. Ebenfalls am Samstag um 14 Uhr bietet die Münchner Volkshochschule unter dem Titel "Vision und Tradition" eine Führung zur Szenografiegeschichte an.