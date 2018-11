8. November 2018, 21:57 Uhr Wissenstipp Iwans Worte

Mit einem Festival wird an der Schriftsteller Turgenjew erinnert

Bekannt ist er durch seine Romane "Vater und Söhne" oder "Neuland". Der russische Schriftsteller Iwan Turgenjew (1818-1883) war ein literarischer Brückenbauer - einer, der zwischen den Welten lebte, in Russland und von 1855 an hauptsächlich in Deutschland und Frankreich. Den Titel "Iwan Turgenjew - ein russischer Europäer" trägt eine Veranstaltung an diesem Samstag, 10. November, von 12 bis 22 Uhr, im Carl-Amery-Saal des Gasteigs, Rosenheimer Straße 5. Auf dem Programm dieses vom Zentrum russischer Kultur in München organisierten Festivals stehen Filme, Vorträge, Lesungen und eine Ausstellung.