"Israels Parteienlandschaft" heißt ein Vortrag in der Evangelischen Stadtakademie, der an diesem Donnerstag per Zoom live übertragen wird

Leicht ist es nicht, die vielfältige und sich stetig wandelnde Parteienlandschaft Israels zu durchschauen. Für Aufklärung sorgt an diesem Donnerstag, 10. September, der Historiker und Journalist Joseph Croitoru. Sein Vortrag "Israels Parteienlandschaft" in der Reihe "Inside Israel" der Evangelischen Stadtakademie an der Herzog-Wilhelm-Straße 24 wird von 19 Uhr an per Zoom live übertragen. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit der Petra-Kelly-Stiftung konzipiert. Näheres und Anmeldung online unter www.evstadtakademie.de.