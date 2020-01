Die ewig ungelöste Frage nach dem Zusammenleben von Israelis und Palästinensern hat die 1953 in Tel Aviv geborene israelische Schriftstellerin Lizzie Doron stets begleitet.

Es ist die ewig ungelöste Frage nach dem Zusammenleben von Israelis und Palästinensern, von der die 1953 in Tel Aviv geborene israelische Schriftstellerin Lizzie Doron umgetrieben wird. Das schlägt sich auch in ihren Büchern nieder. Über das Leben und Schreiben angesichts solch gravierender politischer Konflikte berichtet Lizzie Doron auf Einladung der Evangelischen Stadtakademie diesen Montag, 13. Januar, im Jüdischen Museum, St. Jakobs-Platz 16. Das Gespräch in englischer Sprache wird zusammenfassend übersetzt von Eva Nies. Außerdem werden Dorons Texte von der Schauspielerin Ingrid Resch auf Deutsch gelesen. Beginn ist um 19 Uhr.