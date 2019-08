11. August 2019, 22:08 Uhr Wissenstipp In einem neuen Licht

Werke kanadischer Impressionisten sind in der Kunsthalle München, Theatinerstraße 8, zu sehen. Die Münchner Volkshochschule bietet regelmäßig Führungen an

Zum Teil noch nie öffentlich gezeigte Gemälde von kanadischen Impressionisten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts werden in der aktuellen Ausstellung der Kunsthalle München, Theatinerstraße 8, gezeigt. Für die Schau mit dem Titel "In einem neuen Licht. Kanada und der Impressionismus" wurden aus Museen und privaten Sammlungen rund 120 Werke von 36 Künstlerinnen und Künstlern zusammengetragen. Führungen durch die Schau bietet die Münchner Volkshochschule wöchentlich montags, samstags und sonntags um 11.30 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags um 15.30 Uhr sowie mittwochs um 18.30 Uhr an.