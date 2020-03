Kriegerische Auseinandersetzungen bedeuten auch immer ein hohes Ausmaß an Leid für die Zivilbevölkerung. Das humanitäre Völkerrecht definiert einen Mindeststandard an Menschlichkeit, der unter diesen Bedingungen eingehalten werden sollte. "Das humanitäre Völkerrecht kann Kriege nicht verhindern, jedoch durch seine Regeln menschliches Leid im Krieg verringern", sagt Gabriel Bücherl, Konventionsbeauftragter des Münchner Roten Kreuzes. An diesem Samstag, 14. März, in der Zeit von 9 bis 17 Uhr, leitet Bücherl in den Räumen des BRK-Kreisverbands an der Perchtinger Straße 5 ein Tagesseminar zum Thema "Humanitäres Völkerrecht für Einsteiger*innen". Anmeldungen per E-Mail an gabriel.buecherl@brk-muenchen.de.