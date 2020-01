Wenn man genau hinschaut, gestaltet sich der Himmel wie ein Schauspiel. Die astronomischen Highlights, die im Jahr 2020 zu erwarten sind, erläutert Martin Polzer an diesem Freitag, 10. Januar, in einem Vortrag in der Bayerischen Volkssternwarte, Rosenheimer Straße 145. Die Veranstaltung mit dem Titel "Sonne, Mond und Sterne im Jahr 2020" beginnt um 20 Uhr.