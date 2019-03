10. März 2019, 21:47 Uhr Wissenstipp Hilfe für die Wildbienen

Die Biologin Michaela Hofmann gibt in einem Vortrag leicht umzusetzende Praxistipps, wie man die Wildbienen in seiner Umgebung unterstützen kann

Spätestens nach dem großen Erfolg des Volksbegehrens Artenvielfalt sind die Insekten und insbesondere die Wildbienen in den Fokus der Bevölkerung gerückt. Jeder möchte wissen, wie diese Insekten leben und was man persönlich für sie tun kann. Die Biologin Michaela Hofmann gibt an diesem Montag, 11. März, in der Evangelischen Studentengemeinde (LMU) München (ESG), Friedrichstraße 25, Saal im 1. Stock, leicht umzusetzende Praxistipps, wie man selbst die Wildbienen in seiner Umgebung unterstützen kann. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt, Spenden sind willkommen