14. Januar 2019, 22:00 Uhr Wissenstipp Heimat und Nation

Thea Dorn spricht in der VHS-Reihe "Politik der Woche"

Wenn es um den Zusammenhang von Heimat und Nation geht, propagiert die Schriftstellerin Thea Dorn einen "aufgeklärten Patriotismus". Davon handelt auch in ihr neues Buch "Leitfaden für aufgeklärte Patrioten". An diesem Dienstag, 15. Januar, ist Thea Dorn in der VHS-Reihe "Politik der Woche" bei Christian Ude im Bildungszentrum Einstein 28 an der Einsteinstraße 28 zu Gast. Auch in diesem Gespräch, das um 19 Uhr beginnt, geht es darum "Was Heimat und Nation bedeuten".