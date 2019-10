Martin Elsässer geht in seinem Vortrag in der Volkssternwarte auf die nicht endenden Zweifel an dem Großereignis ein

Als am 20. Juli 1969 erstmals ein Mensch den Mond betrat, wurde das als bis dahin einzigartiges Medienereignis gefeiert. Heute, im Zeitalter ständiger medialer Inszenierungen, kommen zunehmend Zweifel auf, ob und wie sich die Mondlandung tatsächlich abgespielt hat. An diesem Freitag, 4. Oktober, geht Martin Elsässer in seinem Vortrag der Frage nach "Hat die Mondlandung wirklich stattgefunden?" und überprüft das Ereignis auf seine Stichhaltigkeit. Die Veranstaltung in der Bayerischen Volkssternwarte an der Rosenheimer Straße 145 h beginnt um 20 Uhr.