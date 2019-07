7. Juli 2019, 21:22 Uhr Wissenstipp Guter Mond

Ein literarisch-musikalischer Spaziergang durch die Nacht

Als der erste Mensch am 21. Juli 1969 den Mond betrat, wurde aus Science-Fiction Realität. Anlässlich des 50. Jubiläums der Mondlandung erinnert der "Seerosenkreis" unter dem Titel "Guter Mond - von wegen stille" an diesem Dienstag, 9. Juli, im Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, an dieses Ereignis. Die literarisch-musikalische Veranstaltung mit Anatol Regnier, Julia Cortis, Florian Hoffmann und dem Musiker Boris Ruge beginnt um 19.30 Uhr. Anmeldungen sind telefonisch möglich unter t 0170-323 16 34 oder per E-Mail an seerosenkreis@gmail.com.