An Tagen, an denen München kurz vor Weihnachten vom Föhn heimgesucht wird, gewinnt man einen Hauch von Ahnung, wie sich das Weihnachtsfest auf der südlichen Halbkugel der Erde anfühlen mag. Dort ist nämlich im Moment Sommerzeit. Was in den fernen Ländern derzeit blüht, ist optisch weit entfernt vom hiesigen Tannengrün. Einen Eindruck von der Pflanzenpracht kann man an diesem Sonntag, 22. Dezember, unter dem Titel "Grüne Weihnacht unterm Kreuz des Südens" bei einer Führung mit Thassilo Franke im Botanischen Garten, Menzinger Straße 65, bekommen. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr. Treffpunkt für Interessierte ist in der Eingangshalle der Gewächshäuser.