Zu einer Sonderführung durch das Residenz-Museum, Residenzstraße 1, lädt die Bayerische Schlösserverwaltung an diesem Sonntag, 27. Oktober, ein. "Gold und Macht. Herrscherinsignien in der Schatzkammer" - so lautet der Titel der um 13 Uhr beginnenden Veranstaltung mit Birgit Kremer. Treffpunkt ist die Eingangshalle. Anmeldung: t 179 08-444.